الجامعة العمالية في أسيوط.. اعرف المصروفات الدراسية وكيفية التقديم

بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والتحاق عدد كبير من خريجي المؤهلات المتوسطة بالجامعات المختلفة، يسعى الكثيرون للبحث عن كيفية التقديم ودفع المصروفات الدراسية في الجامعة العمالية فرع محافظة أسيوط.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، طرق التقديم والمصروفات الدراسية وأقسام الجامعة العمالية بأسيوط، عن طريق موقع مكتب تنسيق القبول الخاص بالمؤهلات المتوسطة فقط، إذ لا تقبل الجامعة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية، ويلتحق بها الحاصلون على المؤهل المتوسط حديثي التخرج لهذا العام فقط، بحسب الموقع الرسمي للجامعة.

المصروفات الدراسية للجامعة العمالية فرع أسيوط

تصل المصروفات الدراسية للعام الدراسي إلى 6000 جنيه، والدفع على قسطين، 4 الآف جنيه للترم الأول و2000 جنيه في الترم الثاني، ومدة الدراسة سنتين فقط، ومدة التجنيد سنة ونصف، ويحق للطالب بعد التخرج عمل معادلة للدخول للتعليم العالي الحكومي لعدد ثلاثة مرات من تاريخ التخرج، والمعادلة تكون لكلية التجارة أو كلية الهندسة حسب تخصص الطالب في الجامعة.

أقسام الجامعة العمالية

تضم الجامعة العمالية فرع أسيوط، قسمين وهما: «شعبة العلاقات الصناعية- شعبة التنمية التكنولوجية»، وتقبل شعبة إدارة العلاقات جميع المؤهلات المتوسطة بتخصصاتها المختلفة، بينما تقبل شعبة التنمية التكنولوجية المؤهلات الفنية الصناعية، ويحق للطالب التقدم لكل فروع الجامعة، ولكن يمكنه أن يدرس بأقرب فرع لمحل إقامته.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- شهادة الدبلوم الحاصل عليها الطالب.

- شهادة الميلاد.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- 6 صور شخصية و ملفين عاديين.

- بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق.

والتقديم للجامعة العمالية عن طريق موقع مكتب تنسيق القبول الخاص بالمؤهلات المتوسطة فقط.