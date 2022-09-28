متحدث الرئاسة: فوز 5 مشروعات مصرية بمسابقة تحكيم عالمية شهادة دولية رفيعة المستوى

قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن فوز خمسة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى، من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة في العالم، وعلى قدرة الدولة المصرية لإنجاز المشروعات التنموية وفق أرقى المعايير الهندسية والإنشائية ومدد زمنية قياسية، وهي المحددات والمعايير التي لطالما يوجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشدد على الالتزام بها في جميع المشروعات التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

نتيجة مسابقة التحكيم العالمية

كانت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022 ضمت حوالي 34 مشروعا فازت مصر بخمسة جوائز منهم عن مشروعات:

- أفضل مشروع نقل في العالم «محطة عدلي منصور التبادلية».

- أفضل مشروع ثقافي في العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذي جرى تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- أفضل مشروع ترميم في العالم «تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل».

- أفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم «محطة رياح رأس غارب بخليج السويس».

- أفضل مشروع بيئي في العالم «مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية».