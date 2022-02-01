تفاصيل مشروعات المرحلة الأولى بمدينتي «خليج السويس والعين السخنة»

واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالجهاز، جهودها للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمدينة شمال خليج السويس، والعين السخنة.

«الوطن» تستعرض خلال التقرير التالي أبرز وآخر مستجدات العمل بتلك المشروعات في خطوات، كالتالي:

1 - بدأ جهاز تنمية مدينة شمال خليج السويس، برئاسة المهندسة أسماء مخلوف، تنفيذ الطبقة الإسفلتية لطريق C3 وطريق C1 بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة.

مناقشة الدراسات التصميمية لأعمال المرافق الخاصة بالمرحلة العاجلة

2 - يقوم جهاز المدينة حاليًا بالتعاون مع المكتب الاستشاري المسند له دراسة تصميم المخطط الاستراتيجي لمدينة السويس الجديدة والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى، بمناقشة الدراسات التصميمية لأعمال المرافق الخاصة بالمرحلة العاجلة وهي عبارة عن 300 فدان.

3 - تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، موقف مرافق مياه الشرب القائمة لخدمة المناطق الصناعية والسياحية شمال وجنوب مدينة العين السخنة، والتي يتم خدمتها من خلال خط ناقل لمياه الشرب من مدينة العاشر من رمضان بطاقة حوالي 100 ألف م3/يوم.

تعظيم الاستفادة من مياه التحلية

4 - المشروعات المخطط تنفيذها بالمدينة تهدف لتعظيم الاستفادة من مياه التحلية المزمع إنتاجها من محطة تحلية العين السخنة بطاقة 70 ألف م3/يوم قابلة للتوسع حتى 100 ألف م3/يوم.

5 - جاري الآن إعادة الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة والتوسعات بالرافع والخطوط الناقلة، لتحسين الضغوط، لرفع طاقة محطة رفع سوميد بالعين السخنة، لتصل إلى 50 – 60 ألف م3/يوم، حيث تخدم المحطة الآن المناطق السياحية جنوب المدينة بطاقة حالية حوالي 30 - 35 ألف م3/يوم، وذلك من خلال خط طرد ناقل رئيسي بقطر 800 مم.

6 - اجتمع قيادات الوزارة بمقر محطة رفع سوميد بحضور، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي التشغيل بمحطة الرفع، للوقوف على آخر مستجدات العمل .

الالتزام بمواعيد التنفيذ المقررة

7 - شدد قيادات الوزارة على ضرورة، الالتزام بمواعيد التنفيذ المقررة للانتهاء من تسليم مشروع محطة الرفع، وضرورة تقييم الخط الناقل لتحديد أعمال الإحلال والتجديد المطلوبة.

8 - تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الآن «مجمع محطات التحلية بالعين السخنة» والذي يضم محطة تحلية بطاقة 70 ألف م3/يوم، وتم تنفيذها وتشغيلها بواسطة إدارة المياه بالقوات المسلحة.

9 - اجتمعت الأطراف المعنية، لمناقشة الاحتياجات المائية لجميع الجهات الصناعية والسياحية القائمة والمستقبلية، مضافاً إليها الاحتياجات المائية لمدينتي «سلام والسويس الجديدة»، لاتخاذ القرارات اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، والخطوط الناقلة، وأعمال الربط للاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة من محطة التحلية.