 رئيس جهاز خليج السويس توجه بإنهاء توسعات طريقي «عتاقة» بالجودة المطلوبة

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية لطريق C3 وطريق C1 بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة، يرافقها مسؤولو الجهاز والمشروع، وذلك للتأكد من مدى مطابقة تنفيذ الطبقة الأسفلتية للمواصفات المطروحة لتلك الأعمال.

وخلال الجولة، شددت المهندسة أسماء مخلوف، على ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالمواصفات والجودة المطلوبة.

بحث دراسات تصميم مرافق مدينة السويس الجديدة

وفي ذات السياق، التقت رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، بممثلي المكتب الاستشاري المسند له دراسة تصميم المخطط الاستراتيجي لمدينة السويس الجديدة والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى للمدينة، وذلك لمناقشة الدراسات التصميمية لأعمال المرافق الخاصة بالمرحلة العاجلة 300 فدان بمدينة السويس الجديدة.

أسماء مخلوف: الجهاز لا يدخر جهداً لسرعة تنمية المدينة

وخلال الاجتماع، أوصت المهندسة أسماء مخلوف، بسرعة دراسة المكتب الاستشاري الملاحظات التي تم مناقشتها في الاجتماع وتقديمها للجهاز في أسرع وقت، مؤكدة أن الجهاز لا يدخر جهداً لسرعة تنمية المدينة.

حضر الاجتماع، مهندسو الجهاز للمشروعات والتنفيذ والمرافق والكهرباء والمكتب المشرف على تنفيذ المشروعات في المرحلة العاجلة لمدينة السويس الجديدة.