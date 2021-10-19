حفر بئر بترول جديد في منطقة خليج السويس

أعلنت شركة إس دي إكس إنرجي عن حفر بئر لتطوير بئر MSD-21 في حقل مسعدة بخليج السويس، الذي يقع ضمن امتياز غرب غريب.

وتعد تلك البئر الأولى ضمن خطة لتطوير 12 بئرا، بهدف زيادة الإنتاج من 2.4 ألف برميل في اليوم إلى 3.5-4 آلاف برميل بحلول عام 2023.

كما تعد الأولى في حملة تطوير 12 بئرا ممولة بالكامل في حقلي مسعدة ورابول النفطيين في امتياز غرب غريب بالصحراء الشرقية المصرية.

البئر تستهدف زيادة معدلات الإنتاج

وتهدف حملة الحفر التنموية إلى زيادة الإنتاج من المعدلات الحالية 2400 برميل في اليوم إلى 3500 - 4000، بحلول أوائل عام 2023.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أنه جرى وضع بئر تطوير MSD-21 في حقل مسعدة، في 16 أكتوبر الجاري، ويستهدف خزان تكوين Asl على ارتفاع 3200 قدمًا تقريبًا.

وتشير التقديرات إلى أن حفر البئر واستكمالها، وربطه بالبنية التحتية الحالية سيستغرق حوالي 4 أسابيع، بتكلفة إجمالية متوقعة للحفر، وربط ما بين 0.9 - 1.0 مليون دولار أمريكي.

إنتاج 300 برميل في اليوم

ومن المتوقع أن ينتج حوالي 300 برميل في اليوم، ما سيكون له تأثير فوري على التدفق النقدي للمجموعة، ويؤدي إلى فترة استرداد تقل عن عام واحد بأسعار النفط الحالية، وتتوقع الشركة تحديث السوق بنتائجها في منتصف نوفمبر.

وقال مارك ريد، الرئيس التنفيذي لشركة إس دي إكس، اليوم: «يسعدني أن أعلن عن ضخ أول بئر في حملة تطوير 12 بئرًا في حقول نفط غرب غريب بمصر».

وأضاف خلال بيان للشركة، أن منطقة حقول غرب غريب حاليًا أحد الأصول ذات هامش الربح المرتفع للغاية في محفظتنا، وسيعمل بئر MSD-21 والأخرى اللاحقة على تعزيز الإنتاج والتدفق النقدي من هذه الحقول في الأشهر المقبلة، متابعا: «وأنا أتطلع إلى تحديث السوق بشكل أكبر مع تقدم الحملة».

وتمتلك شركة SDX مصلحة عاملة في أصلين منتجين بمصر، بحصة تشغيلية بنسبة 55%، في حقل غاز جنوب دسوق في دلتا النيل، وأخرى غير مشغلة بنسبة 50%، في امتياز غرب غريب، الذي يقع على الساحل في الصحراء الشرقية، بجوار خليج السويس.