إصابة 4 أشخاص في انهيار سقف عقار غرب الإسكندرية 

أصيب 4 أشخاص في انهيار سقف عقار قديم بشارع «الجداوي»، التابع لحي الجمرك، غرب الإسكندرية، وجميعهم من أسرة واحدة، وهم رجل وزوجته واثنان من أبنائهما، حيث جاءت الإصابات خفيفة، وتلقوا العلاج في موقع الحادث، دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

تفاصيل انهيار عقار في الجمرك بالإسكندرية

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، غرب الإسكندرية، بلاغاً يفيد بسقوط سقف من الطابق الثالث من عقار قديم بشارع «الجداوي»، في منطقة المنشية، وانتقلت سيارات الحماية المدنية والقيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

عقار الجمرك المنهار غرب الإسكندرية

وتبين من المعاينة أن العقار المنهار جزئياً مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وسقوط سقف حجرة في شقة بالطابق الثالث علوي، مما أسفر عن إصابة أب وزوجته واثنين من أبنائهما، بإصابات بسيطة وتم تلقيهم العلاج اللازم، كما تم وضع حواجز حديدية حول موقع الحادث، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وقررت إدارة حي الجمرك إحالة ملف العقار إلى اللجنة الهندسية، لمعرفة ما إذا كان قد صدر له قرار ترميم مسبقاً أو لا، والوقوف على أسباب انهيار سقف العقار جزئياً.

وشهدت الإسكندرية قبل نحو 3 أيام، انهيار أجزاء من عقار قديم في منطقة «كليوباترا»، شرق المدينة، دون وقوع إصابات، إلا أن الحادث تسبب في حدوث تلفيات بالغة بإحدى السيارات كانت متوقفة أسفل العقار، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.