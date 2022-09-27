«التعليم»: حظر وقوف الباعة الجائلين بمحيط المدارس تزامنا مع بدء الدراسة

أعلن شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر وجود الباعة الجائلين بمحيط المدارس، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها لبداية الدراسة بدءا من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من كورونا.

تعليمات مشددة لحظر الباعة الجائلين

وأكد عبدالله زلطة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات مشددة لحظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم توعية الطلاب بضرورة تناول الطعام والشراب الخاص بهم، وعدم تناول أطعمة من الباعة الجائلين، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم، موضحا أنّ جميع المدارس استعدت جيدا لبداية عام دراسي جديد خالي من المشكلات والمعوقات.

نعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب خلال العام الدراسي الجديد

وقال عبدالله زلطة، إنّ الوزارة لديها خطط شاملة لتطوير المناهج الدراسية لاعتمادها على الفهم والابتكار وليس الحفظ والتلقين، لافتا إلى أن الوزارة تسعي خلال العام الدراسي الجديد 2023 إلى الارتقاء بمستوى جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتقديم تعليم متميز لهم، موضحا أنه لا توجد أي مشكلات لدى الوزارة بخصوص الكتب المدرسية، وأن الكتب سيتم تسليمها للطلاب مع بداية الدراسة.

إجراءات مشددة ضد كورونا استعدادا لبداية الدراسة

وأوضح عبدالله زلطة، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية والجهات المعنية، سيقومان بتنفيذ إجراءات مشددة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد 2023، لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم الفصول المدرسية وتطهير دورات المياه.