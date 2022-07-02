إزالة تعديات على الأرض الزراعية بطما وتحرير 15 محضر تبوير

قامت الوحدة المحلية بقرية الرياينة المعلق بمركز طما بمحافظة سوهاج بعدة حملات إزالة مكبرة خلال أسبوع بإشراف على محمود صدقه رئيس الوحدة المحلية بالرياينة بالتعاون مع مسؤول حماية الأراضي الزراعية ومسؤول التنظيم بالوحدة.

إزالة 15 حالة تعد

أسفرت الحملات عن إزالة عدد 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية منها عيدان بوص الذرة على مساحة 11 قيراط بناحية قري المواطين والحديقة والرياينة، وحالتي إزالة بلوك على مساحة 85 مترا.

وقد تم خلال الحملات التشديد على المخالفين بسرعة إزالة الأنقاض وزراعة الأرض الزراعية، كما سيجرى تحرير محاضر تبوير لهم في حالة التقاعس عن الزراعة.

التشديد على إزالة البوص من الأرض الزراعية

وسوف يتم إزالتها بمعرفة الوحدة المحلية وتحصيل مصاريف الإزالة لأسوار البوص وأكوام البوص داخل الأرض الزراعية التي وضعت لتبوير الأرض، وعدم زرعتها فضلا عن الإبلاغ بأسماء المخالفين إلى مكتب التموين التابع لهم لحرمانهم من السلع التموينية طبقا للتعليمات الواردة من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن المتعدين على الأراضي الزراعية بمحافظة سوهاج.

تسليم موقع وحدة إطفاء الرياينة ضمن مبادرة حياة كريمة

وفى إطار آخر، تم تسليم موقع وحدة إطفاء قرية الرياينة المعلق بمركز طما بمحافظة سوهاج ، وجار العمل في حفرها لإنشاء وحدة إطفاء الرياينة المعلق ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» المنفذة بعدة قرى ومراكز بمحافظة سوهاج.