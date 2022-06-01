السجيني: جلسة مواجهة مع مسؤولي ملف التعديات على الأرض الزراعية شهريا

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة قررت تخصيص جلسة في نهاية كل شهر بحضور مسؤولي الحكومة لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية، في ضوء ما يتقدم لها من تقارير صادرة على هيئة المساحة.

البناء العشوائي يهدد ملف التنمية

وقال النائب أحمد السجيني في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللجنة ستواصل عملها في هذا الملف، لاسيما إنه يعد أحد المخاطر التي تثف حائلا أمام استمرار مشروعات التنمية وحياة كريمة.

وأوضح النائب أحمد السجيني: «سيتم استدعاء كل مسؤول تكاسل أو تغافل عن القيام بعمله في هذه المنظومة، لاسيما في ظل استمرار ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية».

مواجهة حاسمة مع المتعدين على الأرض الزراعية

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية تكاتف الحكومة مع البرلمان لتفعيل تكليفات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية وتطبيق القانون.

وقال: «لن نتجنى على أحد وكل المخالفات مرصودة من قبل الجهات المعنية بذلك، والتي تقوم بجهد كبير ويتبقى علينا كجهة رقابية كشف العوار الذي يتم من قبل المحليات بكل محافظات وبعض مشرفي الأحواض بالقرى المصرية».

24 طلب إحاطة موجه لمحافظ دمياط

في سياق آخر تعقد لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم وبحضور محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، وذلك لمناقشة نحو 24 طلب إحاطة حول محافظة دمياط والإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لحل هذه المشكلات، وأبرزها استخراج تراخيص البناء ورصف الطرق واستكمال أعمال الصرف الصحي.