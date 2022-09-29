أمسيات بهجة الروح تقدم «قصاقيص من ورق صلاح جاهين» على مسرح الهناجر.. غدا

يواصل قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم ليالي أمسيات «بهجة الروح»، التي تأتى هذا الشهر بعنوان «قصاقيص من ورق صلاح جاهين»، من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، في السابعة من مساء غد الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وتقدم الأمسية مجموعة من أشعار وأغانى صلاح جاهين للأطفال، بمشاركة فن العرائس من تصميم الفنان مصطفى إسماعيل، تحريك الفنانون: «رحمة محجوب، مصطفى إسماعيل، محمود متولى، والأطفال بثينة وجانا وأدهم»، أداء صوتي للفنانين: «أمير الحسينى، رحمة محجوب، عمرو البهي، سلمى أبو السعد»، غناء: مايا ناصف، بصحبة كوكبة من المبدعين الموسيقيين.

أجندة العمل لقطاع شئون الإنتاج الثقافي

تأتى أمسيات بهجة الروح في إطار أجندة العمل لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، للارتقاء بالذوق العام، وتذوق الأجيال الجديدة للفن الراقي، والتعرف على المبدعين ورموز الفن والثقافة فى مصر .

وصلاح جاهين هو شاعر ورسام كاريكاتير وممثل مصري يساري الفكر، ولد في 25 ديسمبر 1930، وكتب عدة أفلام منها «خلي بالك من زوزو»، الذي يعتبر أحد أكثر الأفلام رواجا في السبعينيات، و«أميرة حبي أنا، وشفيقة ومتولي، والمتوحشة»، وتعتبر الرباعيات من أشهر أعماله الشعرية، وتوفي في 21 أبريل عام 1986، عن عمر يناهز 55 عاما.