صلاح جاهين سر إعجاب لينين الرملي بالمخرج عصام السيد والتعاون بينهما

أكثر من 8 أعمال مسرحية جمعت بين المؤلف لينين الرملي والمخرج عصام السيد، تم تقديمها سواء في مسرح الدولة أو بالقطاع الخاص، وحققت نجاحات وإشادات نقدية وجماهيرية موسعة، ومنها أعمال استمر عرضها نحو 16 عامًا مثل أهلًا يا بكوات.

وفي الكتاب الصادر على هامش المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ15، عن المخرج عصام السيد الذي تم تكريمه عن إنجازاته في المسرح على مدار نحو 48 عامًا، جرى تدوين شهادة الكاتبة فاطمة المعدول أرملة الكاتب الكبير لينين الرملي الذي توفى عام 2020، عن العلاقة الفنية التي جمعت بين الرملي والسيد.

أرملة لينين الرملي تكشف تفاصيل لقاء زوجها بالمخرج عصام السيد

أشارت في كلماتها التي سجلهّا كتاب المهرجان القومي للمسرح، إلى أن المصادفة لعبت دورًا كبيرًا في علاقة لينين الرملي وعصام السيد، وذلك بعد مشاهدة الأول لـ عرض مسرحي يحمل اسم عجبي، قام بإخراجه الأخير، ونال إعجابه جدًا.

عرض «عجبي» إنتاج المسرح القومي عام 1986، عن أشعار وحياة صلاح جاهين بعد وفاته في شهر أبريل من نفس العام، بطولة نبيل الحلفاوي، آمال الزهيري، سامي مغاوري، محسن حلمي، مؤمن البرديسي.

واستطردت فاطمة المعدول أرملة لينين الرملي بقولها: بعد مرور أكثر من عام، قابلني عصام السيد بعزة نفسه المعروفة عنه، مش هنشتغل بقى أنا والأستاذ؟، وعندما كتب لينين الرملي مسرحية البكوات، اقترحت اسم السيد وبالفعل وافق عليه، وعندما تولى محمود ياسين إدارة المسرح القومي، طلب نصًا من لينين الرملي لتقديمه بالمسرح بعدما شاهد له مسرحية إنت حر لـ محمد صبحي.

مسرحية البكوات مغامرة عصام السيد ولينين الرملي بدعم محمود ياسين

وتابعت بقولها: اقترح لينين الرملي، عصام السيد لإخراج مسرحية البكوات، ووافق محمود ياسين على الفور، والتجربة كانت مغامرة كبيرة وقتها، خاصةً وأن المخرج كان شابًا صغيرًا، ومعروف عن المؤلف أنه يحضر بروفات عروضه ويعدل ما يحلو له دون خجل من المخرج أيًا كان.

وأضافت أرملة لينين الرملي: المدهش أن عصام السيد كان أقل المخرجين الذين عدّل عليهم لينين، فقد كان معجبًا جدًا به من أول لقاء، وكانت مسرحية البكوات، صك النجاح، ووجد لينين نصفه الثاني مع السيد في مسرح القطاع العام، بينما كان نصفه الأول مع محمد صبحي في القطاع الخاص، حتى أنه في آخر أيامه لم يكن أحد يجرؤ على طلب نص منه إلا ويشترط أن يخرجه عصام السيد.

واختتمت كلماتها عن المخرج عصام السيد بتأكيدها أنه حفر اسمه في تاريخ المسرح المصري بثقة شديدة، بما قدمه من عروض متنوعة سواء كوميدي، تراجيدي، تاريخي، مضيفة: أتمنى له طول العمر والاستمرار في عمله لأنه ممن يؤمنون بالمسرح ويحمل همًا كبيرًا تجاهه.

مسرحية أهلًا يا بكوات، بدأ عرضها في ثمانينيات القرن الماضي، وفي التسعينيات، وحتى منتصف الألفية الجديدة، بطولة عزت العلايلي، حسين فهمي، سامي مغاوري، خليل مرسي، مخلص البحيري.