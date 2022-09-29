استعدادات شرم الشيخ لـ«كوب 27».. مباني صديقة للبيئة وحدائق ومساحات خضراء

استعرض برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، استعدادات مصر لقمة المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ، خاصة جهود إنشاء مباني ذكية وصديقة للبيئة.

وعرض التقرير إنشاء مبنى جديد صديق للبيئة لمجلس مدينة شرم الشيخ، ويعد من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانيات المتقدمة على المستوى التكنولوجي ورقمنة الخدمات.

مشروع كهربائي لتغذية المناطق صديقة البيئة

وقال المهندس وليد فوزي مدير مشروع مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، إن المبنى مكون من مسطح مباني تبلغ مساحته 10 آلاف متر، ومبنى خدمي بمساحة 2000 متر مربع بالإضافة لمحطة خدمة كهرباء لتغذية المشروع بالكامل، لافتًا إلى أن مسطح الأرض بالكامل تصل مساحته لـ25 ألف متر.

كما تشهد المنطقة إقامة حديقة مركزية ومجمع تجاري على مساحة 2200 متر مربع ومباني لفروع البنوك بالحديقة التي تُقام على مساحة إجمالية 110 آلاف متر مربع، وتشهد زراعة 18 فدانًا بواقع 500 نخلة و5500 شجرة وبها بحيرات صناعية ونوافير ومسطحات من الرخام والجرانيت.