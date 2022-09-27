شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ: منظومة للتاكسي الذكي وزي موحد للسائقين

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من تركيب المنظومة الجديدة التاكسي الذكي بشرم الشيخ منتصف الشهر المقبل، وشدد على ضرورة أن تكون كل سيارات التاكسي بشرم الشيخ مزودة بأنظمة التتبع والدفع الإلكتروني، وإلزام السائقين بارتداء الزي الرسمي الذي جرى الاتفاق عليه.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور قيادات الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب، السيد عوض، جيفارا الجافي، سليمان عطيوي، حميد سليمان أبوبريك؛ لمناقشة آخر الاستعدادات لقمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر المقبل بمشاركة 40 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم في شرم الشيخ.

الانتهاء من مشروعات تطوير شرم الشيخ

وأوضح "فودة"، أن مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ أوشكت على الانتهاء، موضحاً أن افتتاح هذه المشروعات سيكون نهاية الشهر الجاري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون المدينة جاهزة تماماً لاستضافة القمة 27 للتغيرات المناخية.

2000 زي لسائقي التاكسي

وطالب المحافظ، اللواء حسن فخري مدير إدارة المرور، بصرورة القيام بحملات للتأكد من التزام السائقين بالتعليمات وضبط أي سائق غير ملتزم حتى تظهر شرم الشيخ بمظهر يليق بهذا الحدث العالمي.

وشدد المحافظ على إدارة المواقف بالمحافظة، التنبيه على سائقي التاكسي والميكروباص بالالتزام بالتعليمات المنظمة لإقامة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، وأن تستمر كافة التعليمات قبيل المؤتمر وبعده للحفاظ على استدامة العمل بهذا الشكل اللائق بالمدينة، وأعلن المحافظ عن توفير أكثر من 2000 زي لسائقي التاكسي وهو عبارة عن بدلة، كاب، وكوتشي.