DMC ترصد آخر استعدادات شرم الشيخ لـCOP27.. «باقٍ من الزمن 40 يوما»

قبل 40 يوما من انطلاق الحدث العالمي الأهم، وهو مؤتمر قمة المناخ COP27، أذاع برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، تقريرا رصد فيه آخر استعدادت المؤتمر المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ، سلّط خلاله الضوء على التغيير الكبير الذي طرأ على المدينة، التي تستعد لاستضافة الفعالية الأهم في 2022 قبل نحو 6 أشهر.

انتهاء استعدادات استضافة COP27 بنسبة 95%

وأبرز التقرير، انتهاء استعدادات استضافة COP27 بنسبة 95%، ويُتوقع تسليم المدينة بالكامل بداية أكتوبر المقبل، حيث جرى تحويل شارع السلام إلى ممشى سياحي عالمي، وتزويده بإضاءات مبهرة بطول 6 كيلو مترات، وبممشى للدرجات و«الاسكوتر».

إستبدال الأكياس البلاستيكية بالقماشية والقطنية

وأشار التقرير إلى تطوير الشوارع والميادين كافة، مثل ميدان الصحابة والسوق القديم، فضلا عن منع استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأخرى قطنية أو قماشية، كون مدينة شرم الشيخ أصبحت مدينة خضراء.

تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء

وأكد التقرير انتهاء 32 مشروعا بمدينة شرم الشيخ، والقضاء على الظهير الصحراوي بعد تطوير مدينة الرويسات، وزراعة مساحات شاسعة من الأراضي الخضراء تضم أشجار ونباتات زينة، فضلًا عن إقامة فرع جديد لجامعة الملك سلمان.

وتضمنت الاستعدادات تحويل أكثر من 62 أتوبيسا ذكيا من العمل بالبنزين والسولار للعمل بالطاقة الشمسية والنظيفة، فضلًا عن تحويل سيارات الأجرة إلى تاكسيات ذكية، والدفع يكون إلكترونيا، كما جرى تزويدها بكاميرات مراقبة، كاشفًا عن وجود زي موحد لجميع العاملين بالمحافظة.