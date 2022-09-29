محافظ جنوب سيناء: إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء وذكية ومؤمنة 15 أكتوبر

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه بحلول يوم 15 أكتوبر المقبل سيجرى إعلان مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء وذكية ونظيفة ومؤمنة، لافتًا إلى أن محور المدينة الخضراء سيكون بالمساحات الخضراء الكبيرة والطاقة الخضراء النظيفة ووسائل المواصلات صديقة البيئة التي تعمل بالغاز والكهرباء واستخدام الطاقة الشمسية في الفنادق.

وأوضح «فودة» خلال لقائه مع محمد عبدالعال، مراسل برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية «cbc» أن شرم الشيخ بها إنترنت فائق السرعة وكاميرات بجميع أنحاء المدينة لتأمينها، لافتًا إلى أن المدينة مؤمنة ولا يمكن دخولها إلا من 4 بوابات رئيسية، بسبب السور الأمني المؤمن، لافتًا أنه سيعلن يوم 15 أكتوبر عن انتهاء تأمين المدينة وتحويلها لمدينة خضراء وذكية ونظيفة ومؤمنة.

تطوير مطار شرم الشيخ

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن رئيس الوزراء تفقد مطار شرم الشيخ وشاهد الاستعدادات الجديدة وتحديثات صالة 2، لافتًا إلى أن المطار أصبح يستوعب 10 ملايين راكب سنويًا بدلًا من 7.5 مليون راكب.

وأكد اللواء خالد فودة زيادة المساحات الخضراء بالمدينة وعمل حديقة مفتوحة بقلب المدينة على مساحة 30 فدانا كرئة جديدة وأيضًا زيادة عدد الميادين من 13 إلى 17 ميدان، مليئة بالورود والخضرة، مقدمًا الشكر للمستثمرين ورجال الأعمال الذين أنفقوا عليها.