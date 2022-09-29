عم أحد ضحايا حادث الشرقية: لم يكن ينوي الذهاب للكلية في هذا اليوم

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهالي مدينة الحسينية بالشرقية بعد الحادث المروع الذي راح ضحيته 4 من طلاب كلية الطب في فاقوس، حيث سقطت بهم السيارة في ترعه وتم انتشال جثامينهم، وتشييعهم في جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف وسط انهيار أهالي الضحايا وأصدقائهم.

عم الطالب أحمد شعلان يكشف تفاصيل مصرعه

وأكد علي شعلان، عم الطالب أحمد أشرف شعلان، أحد الطلاب الأربعة المتوفين في حادث الشرقية، أن المحافظة بالكامل تعيش حالة من الحزن الشديد بعد وفاة 4 من خيرة أبنائها المتفوقين، مؤكدا أن «أحمد» كانت تربطه علاقة صداقة قوية بباقي زملائه، وأنه لم يكن ينوي الذهاب للكلية يوم الحادث لكنه ذهب مع أصدقائه ليكون معهم.

وأضاف عم الضحية لـ«الوطن»، أن ابن شقيقه كان من الطلاب المتفوقين في دراستهم، وقال «كان الأول على مدرسته في الثانوية العامة، وكان من الأوائل في الكلية، وعمره ما أتأخر عن حد»، مشيراً إلى أنه كان دائم الابتسامة ومحبوبا من الجميع، وكان يحب الخير ولا يتأخر عن مساعدة الآخرين، مؤكداً أنه ذهب بسيارته مع زملائه وتوفى أثناء العودة من الكلية.

عميد «طب فاقوس»: الكلية حزينة على وفاة طلاب الشرقية

من جانبه، أكد الدكتور وليد عبدالفتاح عميد كلية الطب البشري في فاقوس بالشرقية لـ«الوطن»، أن الكلية تبكي حزنا على فراق أربعة من خيرة شبابها في حادث الشرقية، والذي وقع عودتهم إلى منازلهم بعد قضاء يوم في الكلية قبل بدء العام الدراسي، مشيرا إلى أنه كان يعرفهم معرفة جيدة وكانوا من الطلاب المتفوقين في دراستهم.