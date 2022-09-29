تشييع جثمان طالب بـ«طب المنصورة».. الخامس بعد حادث الشرقية اليوم

شيّع أهالي قرية «أبو الأخضر» مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم في جنازة مهيبة طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب بجامعة المنصورة، والذي لقى مصرعه إثر وقوع حادث تصادم على طريق بلقاس «المنصورة – جمصة»، وذلك بالتزامن مع تشييع 4 طلاب بكلية الطب في محافظة الشرقية.

وخرجت قرية أبو الأخضر بالكامل في انتظار وصول جثة الطالب عبدالرحمن جمال عبدالمقصود مقبل، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة المنصورة، وسط حالة من الحزن الشديد وبكاء هستيري من زملائه وأصدقائه، والذي كان يمثل قدوة للكثير من شباب قريته في نبوغه وتفوقه.

جموع غفيرة تصلي الجنازة

وأدى الجميع صلاة الجنازة عليه، ثم توجهوا به إلى مقابر القرية والجميع لا يتمالك نفسه من البكاء والحزن على فراقه، ومن شدة الصدمة، ووسط صرخات أهله أثناء الجنازة والتي أبكت الحضور.

وقال أحد أهالي القرية لـ«الوطن» إن عبد الرحمن جمال عبد المقصود مقبل، لقى مصرعه على طريق بلقاس في حادث تصادم بين سيارة كان يستقلها، وصديقه الدكتور محمد منير، ووقع الحادث وجري نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة إلا أن عبد الرحمن لقى مصرعه فور وصوله المستشفى، وأصيب صديقه.

جامعة المنصورة تنعى طالب الطب

وجاء في بيان لها: «ببالغ الحزن والأسى تنعى، أسرة جامعة المنصورة رئيسا ونوابا وجميع منسوبي الجامعة، والذي وافته المنية اليوم، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وأنزل على أهله الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون».

يذكر أن محافظة الشرقية شهدت اليوم حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في مركز فاقوس وكان بهم 5 طلاب بكلية الطب، وأسفر الحادث عن مصرع 4 طلاب وهم: محمد أيمن أحمد حسن، 20 سنة، وأحمد أشرف محمد علي شعلان، 20 سنة، وأحمد السيد عزت سلامة النجار، 21 سنة، ومحمود محمود العريان، 20 سنة، وأصيب الطالب كريم أحمد السيد يوسف، 20 سنة. وجميعهم طلاب بالفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الطب بفاقوس جامعة الزقازيق.