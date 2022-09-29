«التنمية الحضرية»: أنجزنا نسبا متقدمة في مشروع «القاهرة التاريخية»

كشف المهندس إيهاب حنفي، منسق عام صندوق التنمية الحضرية، عن إنجاز نسب متقدمة في المرحلة الأولى من مشروع إعادة إحياة القاهرة التاريخية، والتي تضم 5 مناطق، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء.

المرحلة الأولى من المشروع تضم 5 مناطق

وأشار منسق عام صندوق التنمية الحضرية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، تضم العمل داخل 5 مناطق، وهي: (الحسين، حارة الروم، باب زويلة، الحاكم بأمر الله، درب اللبانة).

وأوضح «حنفي»، أنه بالنسبة للعمل داخل حارة الروم، فقد تم الانتهاء من أعمال بناء مبنى جديد على قطعة أرض خربة داخل الحارة، حيث تم بناؤه بتصميم جيد، يحافظ على النسيج العمراني للقاهرة التاريخية، بالإضافة إلى تطوير واجهات مبنى المعهد الأزهري المجاور له كرؤية أشمل للتطوير.

وأضاف، أن منطقة الحاكم بأمر الله، تشهد ترميم وتطوير واجهات أحد المباني بالمنطقة، مع مراعاة دقة العمل وفنون الترميم، كي يكون المشروع إحياء لما هو قائم، وليس استبداله بجديد.

منطقة بديلة للباعة الجائلين

كما أشار «حنفي»، إلى أنه جار العمل داخل منطقة باب زويلة، حيث تشهد خلال هذه الأيام، تنفيذ عمليات التطوير العمراني، لواجهات المباني والعمارات ذات الحالة الإنشائية الجيدة داخل المنطقة.

وتطرق منسق عام صندوق التنمية الحضرية، للحديث عن المنطقة الحرفية، التي يجري العمل على تنفيذها، كي تكون مقرا جديدا للباعة الجائلين أصحاب الأنشطة غير المناسبة طبيعة القاهرة التاريخية، أي بمثابة منطقة بديلة للأنشطة غير المتوافقة مع اشتراطات القاهرة التاريخية، ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية.