أسعار الخضروات اليوم الجمعة 30-9-2022 في الأسواق المصرية

حدث الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات اليوم مثل الطماطم والخيار والبصل والملوخية وغيرها، وتهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار الخضروات بشكل يومي لأهميتها في كل بيت مصر والفوائد العديدة التي تمد الجسم بها.

ولذلك تقدم «الوطن» أسعار الخضروات اليوم الجمعة 30 سبتمبر، وفقا للجولة الصباحية التي قامت بها في الأسواق وموقع سوق العبور الإلكتروني وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر الواحدة حجم كيلو من الكرنب الأحمر 6.5 جنيها، وتراوح سعر البروكلي بين 5 جنيهات و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الثوم بين 7 جنيهات و11 جنيها.

وتراوح سعر كيلو البنجر بين جنيهين و4 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، كما سجل الباذنجان الرومي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 10 و15 جنيهًا، واختلف سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل بين جنيهين و4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجزر بين 2.5 و5.5 جنيه، كما تراوح سعر الفلفل الألوان بين 5 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، واختلف سعر كيلو الملوخية بين 2.5 جنيه، و3.5 جنيه، وأيضا سجل سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا، كما اختلف سعر كيلو الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

سجل سعر كبلو الفلفل الرومي بين 5 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل البلدي الحار بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الخيار بين 6 و9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية بين 18 و20 جنيها.

تراوح سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الفاصوليا 18 جنيها.