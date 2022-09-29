هجوم على فيلم محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد بعد عرض المقطع الدعائي الأول

طرح صناع «Hot Take: The Depp/Heard Trial» للمخرجة سارة لوهمان، المشاهد الأولى من الفيلم، الذي يستند إلى محاكمة التشهير المثيرة للجدل بين الممثل الأمريكي جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، وذلك بعد 4 أشهر فقط من صدور الحكم النهائي في القضية، وهو الفيلم الذي من المقرر طرحه على منصة «Tubi» مجانا، يوم الجمعة المقبل.

ظهر جوني ديب في المقطع الدعائي، وهو يرتدي نظارة شمسية، بينما ظهرت هيرد وهي تقول: «لقد سئمت جدًا من هذا، لا يمكنني الاستمرار في فعل ذلك» في أثناء وجودها خارج قاعة المحكمة، كما يعرض الإعلان التشويقي الذي مدته دقيقة أيضًا ذكريات الماضي عن علاقتهما، بما في ذلك مشهد تسأله فيه عما إذا كان يشعر بالغيرة من صديقها جيمس فرانكو.

تفاصيل فيلم «Hot Take: The Depp/Heard Trial»

فيلم «Hot Take: The Depp/Heard Trial» من بطولة مارك هابكا وميجان ديفيس في دوري جوني ديب وآمبر هيرد، وتلعب ميليسا مارتي دور محامية «ديب» كاميل فاسكيز، وتجسد ماري كاريج دور إيلين بريديهوفت من فريق «هيرد» القانوني.

ردود فعل سلبية على فيلم «Hot Take: The Depp/Heard Trial»

نال الفيلم حالة واسعة من الهجوم على منصات التواصل الاجتماعي رغم عدم عرضه حتى الآن، ولم يحقق المقطع الدعائي سوى 123 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لمنصة «Tubi» على «يوتيوب».

وتوالت تعليقات الهجوم من الجمهور على المقطع الدعائي، فقال أحد المتابعين: «أفضل إعادة مشاهدة جلسات المحاكمة التي استمرت 6 أسابيع بدلًا من مشاهدة مشروع جامعي درامي يستغل المال»، بينما وصفت أخرى الفيلم بـ «المزحة»، وقال آخر إن الفيلم يبدو رديئًا، موضحًا أنه لم يمر الوقت الكافي على المحاكمة لتقديم فيلم جيد، على حد تعبيره.