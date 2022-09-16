تقديم محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد في فيلم جديد Hot Take: The Depp/Heard

بعد أشهر من إسدال الستار على محاكمة جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، تستعد منصة «توبي» الإلكترونية، لتقديم تلك الأزمة في فيلم جديد بعنوان «Hot Take: The Depp/Heard Trial»، يتناول معاركهما القانونية، تحديدًا المحاكمة الشهيرة التي استمرت على مدار شهرين، إضافة إلى كواليس علاقتهما المضطربة، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في 30 سبتمبر الجاري على المنصة الإلكترونية.

وقال آدم لوينسون، كبير مسؤولي المحتوى في منصة «توبي»، خلال بيان صحفي: «مع شركائنا في MarVista، تم إدخال هذا النص الأصلي سريعًا في الإنتاج لالتقاط لقطة في الوقت المناسب لقصة أصبحت جزءًا من روح العصر الثقافي، ورسم صورة فريدة لما شاهده الملايين في العناوين الرئيسية خلال الصيف»، وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

فريق عمل فيلم «Hot Take:The Depp/Heard Trial»

ووقع الاختيار على مارك هابكا بدور «ديب» بينما ستقوم ميجان ديفيس بدور «هيرد»، وكما لعب الفاريق القانوني لجوني ديب وآمبر هيرد دورًا مهمًا في فصول المعركة القانونية، التي سيتطرق إليها الفيلم، وقع الاختيار على ميليسا مارتي لتجسيد شخصية كاميل فاسكيز محامية «ديب»، وستظهر ماري كاريج كمستشارة «هيرد»، إيلين بريدهوفت، وهو من تأليف جاي نيكولوتشي وإخراج سارة لوهمان.

المعارك القانونية بين جوني ديب وآمبر هيرد مستمرة

في 1 يونيو الماضي، صدر قرار هيئة المحلفين بإقرار أن آمبر هيرد مذنبة في تشويه سمعة زوجها السابق جوني ديب، في مقال رأي بصحيفة «واشنطن بوست» عام 2018، وقررت إلزامها بدفع تعويض يصل لـ 10.3 مليون دولار، كما وجدت هيئة المحلفين أن «هيرد» تعرضت للتشهير من قبَل محامي «ديب»، ومنحتها تعويض قدره مليونا دولار.

ولكن لم تتوقف المعركة القانونية عند هذا الحد، حيث قدمت آمبر هيرد طلب استئناف المحاكمة بسبب عدم قدرتها على دفع التعويضات المطلوبة.