إعصار إيان بفلوريدا يدمر الطرق ومياه الفيضانات تحاصر الناس في منازلهم

خلّف إعصار إيان دمارا هائلا بعدما ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، ودمّر الطرق جنوبي غرب فلوريدا، وحاصرت مياه الفيضانات الناس في المنازل، كما ألحق أضرارًا بسقف وحدة العناية المركزة بأحد المستشفى، وقطع التيار الكهربائي عن مليوني شخص، قبل استهداف ساحل المحيط الأطلسي، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء «أسوشيتيد برس»، صباح اليوم.

وحذّر المركز الوطني للأعاصير من أن أحد أقوى الأعاصير، التي ضربت الولايات المتحدة على الإطلاق، ضرب شبه جزيرة فلوريدا، مساء أمس، ما يهدد بفيضانات كارثية في الداخل، وذكر المركز في بيان صدر عنه، أنّ من المتوقع ظهور إعصار إيان فوق مياه المحيط الأطلسي، في وقت لاحق، اليوم، مع استمرار هطول أمطار الفيضانات في وسط وشمال فلوريدا.

إعصار إيان يدمر وحدة عناية مركزة بأحد مستشفيات فلوريدا

وفي بورت شارلوت، على طول ساحل خليج فلوريدا، غمرت العاصفة التي تسبب فيها إعصار إيان غرفة طوارئ بمياه منخفضة المستوى، في أحد المستشفيات، واقتلعت الرياح العاتية جزءًا من السقف من وحدة العناية المركزة، وفقًا لطبيب يعمل هناك.

وقالت الدكتورة بيرجيت بودين من مستشفى HCA Florida Fawcett، إنّ المياه تدفّقت على وحدة العناية المركزة، ما أجبر الموظفين على إجلاء المرضى من المستشفى، وبعضهم كان على أجهزة تنفسٍ صناعي، إلى طوابق أخرى، واستخدم الموظفون المناشف والصناديق البلاستيكية للتخلص من المياه التي سببت حالة فوضى في المكان.

ويمتد المستشفى متوسط ​​الحجم على أربعة طوابق، لكن المرضى اضطروا إلى الإقامة في طابقين فقط بسبب الضرر، فيما خططت الطبيبة «بودين» لقضاء الليل هناك في حالة وصول المصابين جراء الإعصار لتقديم المساعدة.

الإعصار يحاصر أشخاص داخل منازلهم

كما تلقى مسؤولو إنفاذ القانون في فورت مايرز، مكالمات من أشخاص محاصرين في منازل غمرتها المياه، كما نُشرت مناشدات على منصّات التواصل الاجتماعي، بعضها يحتوي على مقاطع فيديو تظهر المياه المغطاة بالحطام تتدفق نحو أفاريز المنازل.

وحوّل إعصار إيان الشوارع إلى أنهار، وأزال الأشجار إذ تبلغ سرعة الرياح 150 ميلاً في الساعة «241 كم / ساعة»، ما أدى إلى اندلاع عواصف، وصُنّف إيان بأنه خامس أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة على الإطلاق.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، تصريحاتٍ لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، قال فيها إنّ الإعصار تسبب في مصرع 7 أشخاص، متوقعًا أن يشهد الإعصار ضعفًا، خلال الفترة المقبلة، بعد نزوله من الفئة الرابعة إلى الفئة الخامسة.