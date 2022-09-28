إعصار «إيان فلوريدا» يتسبب في إجلاء الملايين وتوقعات بأضرار مدمرة

تسبب إعصار «إيان فلوريدا» اليوم، في إجلاء الملايين وذلك مع اقترابه القوي والفتاك، مما ينذر باحتمالية حدوث فيضانات كارثية وعواصف تهدد الحياة، وكان الإعصار ضرب كوبا بعد أن وصل إلى اليابسة صباح أمس، وغمر الحقول وأسقط الأشجار، ودمر شبكة الكهرباء في الجزيرة، وفق شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

تحذيرات من إعصار «إيان فلوريدا»

ومن المتوقع أن يضرب إعصار «إيان فلوريدا»، الذي يحمل الآن رياحًا قوية تبلغ سرعتها 120 ميلاً في الساعة، شبه جزيرة فلوريدا بعد ظهر الأربعاء حتى المساء كإعصار وحش من الفئة 3 أو الفئة 4، على الأرجح في مكان ما بين ساراسوتا وبورت شارلوت، وفقًا لمركز الأعاصير الوطني.

توقعات بأضرار مدمرة

وقال المركز إنَّه من المتوقع حدوث أضرار مدمرة للرياح بالقرب من قلب إيان، وبدأ إعصار ايان فلوريدا، الذي كان على بعد 90 ميلاً جنوب غرب نابولي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، في ضرب فلوريدا كيز يوم الثلاثاء مع رياح عاصفة استوائية وانقطاع التيار الكهربائي.

ومع اقتراب إيان من الولاية بين عشية وضحاها، كانت رياح العاصفة الاستوائية تصل إلى سواحل جنوب شرق وجنوب غرب فلوريدا وتم الإبلاغ عن فيضانات كبيرة في كي ويست بسبب العواصف القوية.

ثالت الأعاصير المدمرة

وبلغت مستويات المياه نحو 2.5 قدم فوق متوسط ​​المياه المرتفعة، كما يعتبر إعصار إيان فلوريدا ثالث أعلى مستوى بعد إعصار «ويلما» في عام 2005، وإعصار «إيرما» عام 2017، وفقًا لعالم الأرصاد الجوية في «سي إن إن» روبرت شاكلفورد، وتمّ الإبلاغ عما لا يقل عن اثنين من الأعاصير المحتملة في مقاطعة بروارد، بما في ذلك في مطار نورث بيري، إذ تضررت عدة طائرات داخل لمطار وأصبحت خارج الخدمة.