افتتاح 4 مدارس جنوب الشيخ زويد خلال احتفالات نصر أكتوبر

أعلنت محافظة شمال سيناء، افتتاح 4 مدارس جديدة خلال احتفالات المحافظة بنصر أكتوبر المجيد، وذلك بالقرى العائدة جنوب الشيخ زويد.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم تجهيز مدرسة نجع شيبانة جنوب رفح بجهود ذاتية من الأهالي بتكلفة تجاوزت نصف مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المدرسة تضم 9 فصول دراسية ومكتب المدير وهيئة التدريس وشؤن الطلبة، والمراحيض.

عدد التلاميذ في مدرسة شيبانة

وأضاف «رضوان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرية شيبانة وصل عدد التلاميذ بها في المرحلتين الابتدائية والإعدادية نحو 350 تلميذًا، مشيرًا إلى أن المدرسة مشتركة للتعليم الأساسي بنين وبنات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سيجرى أيضًا افتتاح مدرسة العوايضة للتعليم الأساسي، بعد تجهيزها بالكامل، وإعادة ترميمها، وإضافة فصول دراسية أخرى لها وتزويدها بالأثاث المطلوب.

وأشار إلى افتتاح مدرستي الوحشي وأبو رفاعي جنوب الشيخ زويد، بعد إدراجهما ضمن المدارس العائدة والتي استلزمت بعض الترميمات.

المدارس مكتملة العدد

من جانبه، قال سلامة سالمان مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية لـ«الوطن»، ‘ن قوة مدارس جنوب الشيخ زويد العائدة مكتملة العدد من التلاميذ وهيئة التدريس، وأنه تم التواصل مع هيئة الأبنية التعليمة، ووصلت بالفعل «الأدراج والسابورات والمستلزمات الدراسية الأخرى».