الشيخ زويد تتزين بـ40 ألف شجرة زيتون.. تحويل الصحراء لواحة خضراء منتجة

حصلت قرى الشيخ زويد على عدة إمتيازات خاصة من محافظة شمال سيناء ومركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة، عبارة عن شتلات زيتون لزراعة الأراضي البور الصحراوية؛ لكسائها بالكامل باللون الأخضر سواء بوسط المدينة أو القرى والتجمعات الأخرى.

وقال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، إنه جرى مد القرى بعدد 20 ألف شتلة زيتون، ثم 10 آلاف أخرى خلال شهر واحد فقط، فيما حصلت القرى العائدة على نحو 5 آلاف شتلة من مركز بحوث الصحراء، و5 آلاف شتلة من مبادرة "اتحضر للأخضر"، وتسلم مجلس مدينة الشيخ زويد 2000 شتلة منها لزراعتها في المناطق الواصلة بين وسط المدينة والقرى بطريق الكوثر وقريتي أبوزرعي وأبوطويلة.

تحويل الأراضي الصحراوية لمنطقة زراعية منتجة

وأضاف "مطر" لـ"الوطن"، أن العمل جاء على شقين، الأول هو تحويل المنطقة من أراضي صحراء إلى منطقة زراعية منتجة، خاصة أن مدينة الشيخ زويد أرض خصبة لزراعة الزيتون، والثاني هو تنفيذ المبادرة الرئيسية "اتحضر للأخضر"، لكساء مداخل المدن والشوارع الرئيسية والفرعية باللون الأخضر.

وقال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، إنه جرى زراعة الطرق الرئيسية بين العريش والشيخ زويد، واستكمال زراعة الطرق الواصلة بين وسط الشيخ زويد والقرى الجنوبية والغربية، وذلك بعد وصول 2000 شجرة زيتون بشكل مبدئي، وستصل كميات أخرى من الشتلات خلال الأسابيع المقبلة، وأضاف "عرادة" لـ"الوطن"، أن الخطة المستهدفة ألا يبقى مكان في القرى والمدن بدون كساء باللون الأخضر، على أن تكون المنطقة بيئة مناخية وصحية، ومنتجة في الوقت ذاته.

تعليمات المحافظ.. توزيع شتلات زيتون

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أصدر تعليمات بتوزيع شتلات الزيتون على القرى والمدن بحصص متفاوتة، وحصر جميع المناطق التي لم يصلها شتلات لتوزيع شتلات بها، وإعادة تهيئة المكان مجددًا ليكون واحة زراعية منتجة وبيئة خضراء.