قبل بدء العام الدراسي.. إنشاء مدارس جديدة وصيانة الفصول في الفيوم ومطروح

تستعد وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لبداية العام الدراسي الجديد، بدخول مدارس جديدة أو إجراء توسعة وصيانة لمدارس داخل الخدمة، لحل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها بعض المحافظات.

وفي محافظة الفيوم أعلنت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، دخول 21 مدرسة إنشاء جديد للخدمة في العام الدراسي الجديد 2022/2023، بإجمالي 140 فصلاً، موضحةً أنّه جرى توسعة 50 مدرسة، وعمل إحلال جزئي لـ8 مدارس، وإحلال كلي لـ5 مدارس أخرى، وأعمال تعلية في 7 مدارس.

صيانة 102 مدرسة بالفيوم

ولفتت "أماني"، إلى أنّه جرى عمل صيانة شاملة لعدد 102 مدرسة في مختلف الإدارات التعليمية، وعمل صيانة بسيطة بمختلف المدارس بكافة الإدارات التعليمية المختلفة في جميع مراكز المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 6.5 مليون جنيه.

وكشف المهندس مصطفى عبد الفراج شعبان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الفيوم، أنه جرى الانتهاء من تجهيز 18 مدرسة، بإجمالي 327 فصلاً، بينها 4 مدارس إنشاء جديد، و4 إحلال جزئي، ومدرسة واحدة تجديد كلي، و9 مدارس توسعة، ويجرى الانتهاء من تجهيز مدرستين "إنشاء جديد" في مركز إطسا بإجمالي 66 فصلاً.

إنشاء 9 مدارس جديدة في مطروح

وفي مطروح، أعلن اللواء المحافظ خالد شعيب، أنه جرى إنشاء 9 مدارس جديدة وافتتاحها مع انطلاق الدراسة، وذلك خلال اجتماع عقد بديوان المحافظة، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والمهندس طارق مسعد مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، وقال "شحاتة"، في بيان اليوم، إن عدد المدارس بالمحافظة 820 مدرسة، ستكون في استقبال 170086 طالبًا بـ4079 فصلًا تعليميًا.

الاهتمام بالمدارس المجتمعية في الصحراء

وحول العام الدراسي الجديد في المناطق النائية، نبه محافظ مطروح على الاهتمام بالمدارس المجتمعية في التجمعات الصحراوية، ومتابعة المستوى التعليمي، وتدريب المعلمين على النظم الحديثة التربوية والتعليمية الحديثة ورفع مستواهم بها.

وأوضح أنه جرى إنشاء وإقامة مدارس جديدة، بعدد 9 مدارس جديدة بإجمالي 105 فصول، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية، مع تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب.