«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء يوم الإثنين المقبل

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موعد انتهاء الموجة الشديدة الحرارة التي تتأثر بها البلاد حاليًا، سيكون بداية من منتصف الأسبوع المقبل، حيث نشهد انخفاضًا ما بين 2 و3 درجات على جميع مدن الجمهورية.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أننا نعاني حاليًا من كتل هوائية شديد الحرارة آتية من الصحراء السعودية، وتؤثر على جميع أنحاء الجمهورية، حيث رفعت درجات الحرارة ما بين 3 و4 درجات بداية من السواحل الشمالية وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى ومحافظات جنوب البلاد.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الموجة الحارة التي نعاني منها حاليًا، تعتبر مؤقتة وتأتي ضمن التغيرات المناخية التي يتميز بها فصل الخريف، وهناك أيام سنعاني فيها من ارتفاع درجات الحرارة وأخرى نشهد بها أمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول في المناطق الجبالية والسواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على محافظات الجمهورية، جاءت كالتالي:-

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 30 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 1 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة تصل إلى 37.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة تصل إلى 35.

- جنوب سيناء: العظمى نحو 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 33.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 33.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 30.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 3 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 37.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 28.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 40.