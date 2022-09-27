حالة الطقس غدا الأربعاء 28-9-2022.. شبورة صباحا وحرارة شديدة ورطوبة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، تفاصيل حالة الطقس، غدًا، إذ تتكون شبور مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهر الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وتنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، وفق بيان خبراء الأرصاد، كما يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، أنّ حالة الطقس غدا يسودها أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، معتدلة الحرارة رطبة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتشهد درجات الحرارة غدًا، استقرارًا في الأيام الأولى من فصل الخريف 2022 على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 35 - 24

العاصمة الإدارية 34 - 24

6 أكتوبر 35 - 23

بنها 35 - 24

دمنهور 34 - 24

كفر الشيخ 34 - 23

المنصورة 34 - 23

دمياط 31 - 24

بورسعيد 31 - 25

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 36 - 24

الزقازيق 35 - 23

شبين الكوم 35 - 24

طنطا 34 - 23

شلاتين 38 - 28

الإسكندرية 33 - 24

العلمين الجديدة 31 - 23

وادي النطرون 35 - 24

مطروح 31- 24

السلوم 33- 24

سيوة 36 - 22

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 36 - 25

نخل 34 - 16

طابا 35 - 24

نويبع 37 - 25

حلايب 35 - 27

شرم الشيخ 39- 29

الغردقة 39 - 27

مرسى علم 38 -28

الفيوم 36 - 23

بني سويف 37 - 23

المنيا 38- 23

أسيوط 40- 24

سوهاج 41 - 25

قنا 43 - 26

الأقصر 43 - 26

أسوان 43 - 28

الوادي الجديد 43 - 29

أبو سمبل 42 - 29

أبو رماد 37 - 28

رأس حدربة 34 - 26