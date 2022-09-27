حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من الدراسة.. ارتفاع درجات الحرارة

يستعد أولياء الأمور وطلاب التعليم الأساسي والجامعي لبدء العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 في الأول من شهر أكتوبر المقبل، لذا ترتفع عمليات البحث عن حالة الطقس خلال الأيام الأولى من الدراسة وعودة المدارس.

وفيما يلي، نستعرض حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الأولى من العام الدراسي على كل الأنحاء، وفق البيان الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس خلال الأيام الأولى للدراسة

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد حالة الطقس خلال الأيام الأولى من الدراسة، بداية من الأول حتى الثالث من أكتوبر، ارتفاعا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوبي سيناء والبلاد.

الظواهر الجوية خلال الأيام الأولى من الدراسة

وتشهد البلاد عددا من الظواهر الجوية، خلال الأيام الأولى من بدء الدراسة، منها تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي كالآتي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 1 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- اسواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

-شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 3 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.