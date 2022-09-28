حالة الطقس غدا الخميس 29-9-2022.. الحرارة تصل إلى 42 درجة

تستمر حالة تقلب الطقس وارتفاع درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة، حيث تضرب البلاد موجة حارة شديدة، حتى بداية الأسبوع المقبل، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكشف خبراء الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس غدًا، في بيان صادر عن الهيئة، متوقعين أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا على السوحل الشمالية.

حالة الطقس غدا

توقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر غدا الخميس، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء، كما تشهد البلاد حالة من نشاط الرياح، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

تشهد درجات الحرارة غدًا، ارتفاعا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ جاءت كما يلي:

القاهرة 36 - 24

العاصمة الإدارية 36 - 24

6 أكتوبر 37 - 23

بنها 36 - 24

دمنهور 35 - 24

كفر الشيخ 35 - 23

المنصورة 36 - 23

دمياط 32 - 24

بورسعيد 31 - 24

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 36 - 24

الزقازيق 36 - 23

شبين الكوم 36 - 24

طنطا 35 - 23

شلاتين 39 - 28

الإسكندرية 35 - 23

العلمين الجديدة 35 - 23

وادي النطرون 36 - 24

مطروح 35- 23

السلوم 36- 24

سيوة 38 - 23

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

الطور 35 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 35 - 24

نخل 35 - 16

طابا 34 - 24

نويبع 36 - 25

حلايب 34 - 27

شرم الشيخ 37- 26

الغردقة 39 - 27

مرسى علم 40 -28

الفيوم 37 - 23

بني سويف 38 - 23

المنيا 40- 24

أسيوط 40- 24

سوهاج 41 - 25

قنا 42 - 26

الأقصر 41 - 26

أسوان 42 - 27

الوادي الجديد 41 - 28

أبو سمبل 41 - 27

أبو رماد 38 - 28

رأس حدربة 34 - 26