درجات الحرارة في مصر الآن وحالة الطقس على مدار اليوم الثلاثاء.. اعرفها

أصدرت منذ قليل، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن درجات الحرارة في مصر الآن، إذ تسجل المحسوسة حاليا على القاهرة الكبرى نحو 29 درجة مئوية، وسترتفع لتصل إلى37 درجة مئوية، وفي السواحل الشمالية 34 درجة مئوية.

درجات الحرارة في مصر الآن

وأضافت الهيئة بشأن درجات الحرار في مصر الآن، أن المحسوسة في شمال الصعيد ستصل على مدار اليوم لـ42 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية، منوهة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة على معظم الأنحاء .

درجات الحرارة في مصر اليوم

وتسجل درجات الحرارة في مصر الآن، وخاصة على العاصمة الإدارية 34 23، 6 أكتوبر 35 22، بنها 35 23، دمنهور 34 22، كفر الشيخ 32 22، المنصورة 33 22، دمياط 31 22، بورسعيد 31 23، الإسماعيلية 36 22، السويس 35 22، الزقازيق 34 23، شبين الكوم 35 23 دجة مئوية.

وتصل درجات الحرارة في كل من طنطا 34 22، شلاتين 39 26، الإسكندرية 31 22، العلمين الجديدة 30 21، وادي النطرون 35 21، مطروح 29 21، السلوم 28 20، سيوة 36 20، العريش 30 22، رفح 30 22، الطور 35 24، كاترين 32 18، رأس سدر 37 21، نخل 34 16، طابا 36 23.

كما تسجل في نويبع 39 24، حلايب 35 26، شرم الشيخ 40 27، الغردقة 41 26، مرسى علم 38 26، الفيوم 39 23، بني سويف 39 23، المنيا 41 23، أسيوط 41 23، سوهاج 42 23، قنا 43 24، الأقصر 43 25، أسوان 43 26، الوادي الجديد 44 24، أبو سمبل 43 25، أبو رماد 37 26، ورأس حدربة 33 26.

حالة الطقس اليوم على كافة المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم الثلاثاء يشهد طقسا شديدًا على الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطبًا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.