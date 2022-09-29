الغردقة ومرسى علم تستقبلان 15 ألف سائح من أوروبا اليوم.. على 96 رحلة

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم الخميس، 15 ألف سائح من جنسيات مختلفة على متن 96 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارين.

وصول آلاف السائحين إلى الغردقة ومرسى علم

وذكر سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن مطار الغردقة الدولي يستقبل 79 رحلة طيران منتظمة وشارتر، فيما يستقبل مطار مرسى علم 17 رحلة، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأضاف الخبير السياحي لـ«الوطن»، أن فنادق الغردقة ومرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، ومرور 200 ‪ سنة على ذكرى فك رموز حجر رشيد ونشأة علم المصريات، حيث يتوافد الآلاف من السائحين الأجانب على المدن السياحية المصرية خاصة الغردقة ومرسى علم، لافتا إلى أن نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 90% من أسواق سياحية مختلفة، منها ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك.

يذكر أن الغردقة ومرسى علم استقبلت، أمس الأربعاء، 12 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 82 رحلة قادمة من مطارات أوروبا، وتم إنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية.