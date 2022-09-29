اللجنة الأولمبية تهدي الرئيس السيسي جائزتها الدولية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، أهدت الرئيس عبدالفتاح السيسي، جائزتها الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس السيسي تسلّم، صباح اليوم، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تُعد من أرفع الجوائز التي تُمنح إلى الملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديراً لما يقدمه الرئيس من دعمٍ لهم.

وسلّم وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي، الرئيس السيسي الجائزة، صباح اليوم، في قصر الاتحادية.