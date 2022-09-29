نجل «عبدالناصر» يشيد بالمشروعات القومية: السيسي يعيد هيبة الدولة

أشاد المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بالمشروعات التي تقيمها الدولة حاليًا، مطالبًا بتحويل الزيادة السكانية لطاقة بشرية، مشددًا على أن ذلك لن يحدث الا بالصناعة واستصلاح الأراضي الجديدة في الصحراء ومشروعات تبطين الترع وتحسن استغلال المياه.

الدولة تعرضت لجرائم ضد الأرض الزراعية على مدى 40 عاما

وأوضح عبدالناصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الدولة تعرضت لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية خلال الـ40 عاما الماضية، بسبب غياب الدولة، مؤكدًا أنه لم تكن هناك دولة وقتها، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على إرجاعها.

ولفت إلى أن «من يحاول البناء على الأرض الزراعية حاليًا يعلم أن هناك دولة ستهدم ما يبنيه».

الدلتا شهدت اهدار الأراضي الزراعية

وأشار نجل الزعيم جمال عبدالناصر إلى أن الدلتا شهدت اهدار الأراضي الزراعية، لافتًا أن الدولة رغم المؤامرات التي كانت تحاك ضدها أقامت السد العالي لتوسيع الرقعة الزراعية وزراعة أراضي جديدة، وأن الأراضي التي توسعت فيها مصر وقتها أهدرت بسبب غياب الدولة.