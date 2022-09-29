حقوقي: جهود الرئيس السيسي في لم الشمل العربي تضمن تنمية المنطقة

تحركات مختلفة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، من أبرزها العمل على «لم الشمل العربي»، وتنحي الخلافات والنزاعات، والوصول إلى نقاط مشتركة تضمن المصلحة العامة، وتعزز العلاقات العربية، وتضمن التنمية في المنطقة العربية.

وأشاد عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، بتحركات الرئيس السيسي، في ملف لم الشمل العربي، وتجاوز الخلافات ما بين بعض الدول، ما ساعد على توحيد صفوف المنطقة العربية، ما يؤثر إيجابيا على دفع التنمية، والحفاظ على الثروات العربية، واستثمارها وتسخيرها لخدمة الشعوب العربية.

حقوقي: الخلافات العربية سبب عدم الاستثمار بالمنطقة

وأضاف «أحمد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من ضمن المسببات في عدم التكامل الاقتصادي والتنمية في المنطقة هي الأزمات العربية العربية والخلافات المشتعلة في بعض الدول العربية، والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستثمار الأكمل لقدرات المنطقة العربية أو توجيهها لصالح التنمية.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إلى أنّ اهتمام الرئيس السيسي، بتجاوز الخلافات ولم الشمل العربي، وإيجاد مساحة من التفاهم حول القضايا المختلف عليها، يصب في صالح الشعوب العربية.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، استقبل روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، في مكتبه أمس الأربعاء، وأكد فتوح أنّ مصر كانت ولا تزال الداعم الأكبر لفلسطين، معبرًا عن فخره بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الكبيرة في مواجهة الإرهاب.

وتابع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، بأنه لولا جهود الرئيس السيسي، لسقطت المنطقة بالكامل في يد الإرهاب، مشيدًا بدور مصر في لم شمل البيت الفلسطيني الداخلي، وهو الدور الذي أولاه الرئيس السيسي اهتماما كبيرًا منذ سنوات.