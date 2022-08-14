وفد «كيانات الخارج» يختتم جولة العاصمة الإدارية بزيارة مسجد الفتاح العليم

اختتم وفد ممثلي الكيانات المصرية بالخارج جولتهم في العاصمة الإدارية الجديدة، بزيارة أبرز المعالم هناك، ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، الذي جرى تأجيله إلى بعد غد الثلاثاء، لحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الجديدة.

زيارة مسجد الفتاح العليم

وتضمنت الجولة زيارة مسجد الفتاح العليم والذي يعتبر درة العمارة الإسلامية الحديثة وجوهرة الإنشاءات داخل العاصمة الإدارية، كما يمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية في مجال البناء والتشييد، ليصبح من أكبر المساجد في المنطقة العربية والشرق الأوسط، على مساحة تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، ويبلغ طوله نحو 500 متر، وعرضه 500 متر.

وجاءت منطقة الأعمال المركزية «CBD» ضمن جدول الزيارات، وكذلك «البرج الأيقوني»، الذي يعد أحد الأبراج العشرين التي من المقرر الانتهاء منها في منطقة المال والأعمال في العاصمة الإدارية، إذ يتكون من 78 طابقًا، وتم التخطيط له ليكون على شكل مسلة فرعونية، ويُقام على مساحة تقارب الـ 240 ألف متر، وتتخطى المساحة الإجمالية للبرج نحو 7.1 مليون متر، إذ سيمثل نقطة جذب سياحي واستثماري لوسط العاصمة الإدارية.

وفد الكيانات المصرية بالخارج يزور الحي السكني R3

وزار الوفد أيضا الحي السكني R3، وهو أول منطقة سكنية يجري تنفيذها في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ألف فدان بالقرب من طريق السويس، ويضم فروعا لجامعات أجنبية.

وزار الوفد محور محمد بن زايد الشمالي، والحي السكني R7 الذي يعد من أهم وأرقى الأحياء السكنية، التي جرى إنشاؤها تحت إشراف الشركات الاستثمارية، ويسمى بالحي الذهبي، ويضم نحو 100 ألف وحدة سكنية، بالقرب من المدينة الطبية.