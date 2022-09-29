يوم تعريفي لطلاب جامعة الإسكندرية الأهلية لشرح البرامج الدراسية السبت

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، عقد يوم تعريفي لطلاب جامعة الإسكندرية الأهلية، السبت المقبل، لتعريف الطلاب بالبرامج ‎الدراسية ونظام الدراسة.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان على هامش مجلس الجامعة اليوم، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء برامج وتخصصات جديدة تضاف إلى برامج الجامعة الأهلية اعتباراً من العام الدراسي القادم 2023 - 2024.

مذكرات تفاهم

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة فيكتوريا البريطانية في مجال البرامج العلمية المشتركة، وتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومجلس أمناء جامعة ألاباما عن جامعة ألاباما فى برمنجهام، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة سابا باشا)، وقطاع محمد نجيب للزراعات المحمية - الشركة الوطنية للزراعات المحمية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بشأن التعاقد مع الكوادر المتميزة من أوائل الخريجين بكليات الهندسة والتجارة والحقوق والعلوم والآداب.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين معهد الدراسات العليا والبحوث بالجامعة وجامعة ميسينا بإيطاليا، ومذكرة التفاهم واتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية وجامعة «Sungshin Women,s University» بكوريا الجنوبية، وكذلك اتفاقية التعاون بين كلية السياحة والفنادق وكل من جامعة بيرايوس باليونان، وجامعة ستراسكلايد بالمملكة المتحدة، واتفاقية التعاون بين كلية التجارة وشعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالاسكندرية.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية التربية الرياضية للبنين ووزارة الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان، واتفاقية التعاون بين كلية طب الأسنان وجامعة كامبانيا (لويجى فانفيتيللى)، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة زغرب بكرواتيا.

استعدادات جامعة الإسكندرية لانطلاق العام الدراسي

وفي سياق آخر، أكد رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، خلال مجلس الجامعة، ضرورة اتخاذ الاستعدادات لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد يوم السبت المقبل، وتوفير الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية.

وشدد رئيس جامعة الإسكندرية على جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدارسي الجديد، لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات.