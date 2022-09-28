مصروفات كلية التجارة «إنجليزي وفرنسي» في جامعة الإسكندرية 2022 - 2023

كشفت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية عن مصروفات قسمي الإنجليزي والفرنسي، بالكلية، وذلك استعدادًا لاستقبال أوراق الطلاب في الكلية بدءًا من السبت المقبل الموافق 1 أكتوبر، إذ تبدأ عمليات استلام ملف أوراق التقديم للطلاب الجدد بالمستوى الأول «إنجليزى» الملتحقين بالكلية عن طريق مكتب التنسيق هذا العام الجامعي 2022 / 2023.

وبحسب بيان كلية التجارة جامعة الإسكندرية، اليوم فإن مصروفات الطلاب المقبولين بوحدة التعليم باللغة الإنجليزية للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 هي كالتالي:

مصروفات كلية التجارة جامعة الإسكندرية للوحدة الانجليزية

- انتظام إنجليزي مصروفات أساسية 2913 جنيهًا، بالإضافة إلى مصروفات تسجيل الترم الأول وهى 6400 جنيه.

- انتساب موجه انجليزى مصروفات أساسية 3428 جنيها بالإضافة إلى مصروفات تسجيل الترم الاول وهى 6400 جنيه.

مصروفات الوحدة الفرنسية في تجارة الإسكندرية

أما مصروفات طلاب الوحدة الفرنسية والذين سيتم قبولهم هي نفس مصروفات برنامج اللغه الإنجليزية مع إضافة مبلغ 550 يورو تسدد لصالح جامعة بواتييه.

الأوراق المطلوبة للتقديم

1 - أصل شهادة الثانوية العامة الزرقاء بالعلامة المائية + عدد 2 صورة منها

2 - أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر + عدد 2 صورة منها

3 - عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي

4 - 6 صور شخصية حديثة

5 - نموذج 2 جند من مديرية الأمن للطلاب الذكور

6 - نموذج 6 جند من قسم الشرطه التابع له وذلك للطلاب الذكور فقط

7 - الكارت البريد easy pay أو كارت ميزة ويحصل عليه الطالب من هيئه البريد لاستخدامه إذا كان للطالب مستحقات بالكلية كمكافأة التفوق وغيره + عدد 2 صورة منه.