1050 منحة دراسية جديدة في جامعة الإسكندرية.. تخفيضات 50%

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد جلسته الأخيرة، على 1050 منحة دراسية، بتخفيضات 50%، ما بين برامج الدراسات العليا في كليتي التربية للطفولة المبكرة والحقوق.

50 منحة بكلية التربية للطفولة المبكرة

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية، الصادر اليوم، فإن المجلس وافق على تقديم 50 منحة، بتخفيض قدره 50% للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا بكلية التربية للطفولة المبكرة لفصل الخريف 2022.

1000 منحة لطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق

ووافق المجلس على اعتماد 1000 منحة دراسية بخصم 50% من قيمة الرسوم الدراسية، لطلاب دبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق لفصل الخريف 2022 عن العام الجامعي 2022/2023.

كما وافق المجلس أيضا، على إنشاء درجة الماجستير المهني في المعلوماتية الحيوية الذكية «Bioinformatics Intelligent» بمعهد الدراسات العليا والبحوث.

درجات علمية جديدة في جامعة الإسكندرية

وأوضح البيان، أن المجلس وافق على إنشاء عدة درجات علمية بكلية التربية الرياضية للبنات، وهي برنامج دبلوم تخصصي في «إدارة الأعمال والمشروعات الرياضية» بالتعاون بين قسم الإدارة الرياضية وكلية التجارة، وبرنامج الماجستير التخصصي في «الإعلام الرياضي» بالتعاون مع كلية الآداب، وبرنامج الماجستير المهني في «الإدارة الرياضية والقانون الرياضي» بالتعاون مع كلية الحقوق، وبرنامج الماجستير المهني في نظريات وتطبيقات الرياضة المدرسية، وبرنامج الماجستير المهني فى الترويح لكبار السن.

ترقيات في جامعة الإسكندرية

ووافق المجلس على ترقية 42 عضوًا في هيئة التدريس، بينهم 21 إلى درجة أستاذ و 21 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 13 مدرسًا، ومنح 66 درجة دكتوراه و165 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.