وزير التعليم العالي: نسعى لتنمية قدرات الشباب وتأهيله لسوق العمل

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، لبحث عمق العلاقات المصرية الإماراتية وقوتها في مختلف المجالات خاصة التعاون العلمي والثقافي والتعليمي.

تطوير مهارات الشباب بما يؤهله لسوق العمل

وأشار الوزير إلى الاستراتيجية المُستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر التي ترتكز على تطوير مهارات الشباب بما يؤهله لسوق العمل.

تناول اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة في عدد من الموضوعات، منها تحسين مركز مصر في مؤشر المعرفة العالمي، وتأهيل الشباب لمواجهة تحديات المستقبل، وإكسابه المهارات المطلوبة لسوق العمل، بتشجيعه على فكر ريادة الأعمال، والبحث والابتكار، والقضاء على ظاهرة الأمية في المجتمع المصري، وإمكانية إطلاق هيئة شباب المعرفة لتهتم بالقضايا المعرفية لدى الشباب، وتنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة لتحقيق التواصل مع الشباب.

إعداد الأجيال القادمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية

وأكد الوزير أهمية إعداد الأجيال القادمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية في كل مجالات الحياة، لضمان مُستقبل أفضل لهم، إذ أن الوزارة تعمل على تنمية قدرات الشباب منذ صغره، من خلال برنامج جامعة الطفل الذي تنفذه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتوسع في إنشاء مراكز للإبداع والابتكار بالجامعات.

وأوضح أن برنامج جامعة الطفل له دور مهم في التأهيل العلمي للأطفال، وصقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، واكتشاف مواهبهم.

ومن جانبه، هنأ الدكتور جمال بن حويرب الوزير بثقة القيادة السياسية بتعيينه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بما أحرزته مصر خلال السنوات الماضية من تطور ملموس في مجالي التعليم والبحث العلمي، وأن مؤشر المعرفة العالمي يستند إلى 7 مؤشرات قطاعية، تقيس تطور التعليم والتعليم الفني.

وأوضح هاني تركي، أن مشروع المعرفة يستهدف تنمية مهارات مواطني المنطقة العربية، ويطمح من خلال الشراكات مع منظمات دولية إلى تدريب مليون مواطن عربي خلال خمس سنوات في العديد من المهارات المستقبلية.