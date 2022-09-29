لأول مرة.. التضامن تكشف عن تأشيرة إلكترونية للجمعيات الأهلية 

وقعت وزارة التضامن الاجتماعى مع الهلال الأحمر المصري، بروتوكولا شمل خطة تعاون مشترك لتسريع تسجيل الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة على المنظومة، لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتم تدريب المتطوعين بالجمعية على النزول الميداني واستهداف الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، واستيفاء بياناتهم تمهيداً للتسجيل على منظومة الخدمات المتكاملة.

توفير أطباء متخصصين لمتابعة استفسارات العاملين

كما تم توفير أطباء متخصصين لمتابعة استفسارات العاملين بمكاتب التأهيل والجمعيات الأهلية يوميًا من خلال خط لمراجعة التقارير الطبية المقدمة، والوقوف على مدى صحتها، وعقد اجتماع موسع من الجمعيات الرائدة في العمل الأهلي بمجال الإعاقة بديوان عام الوزارة، لمناقشة آليات العمل التي يمكن تقدمها مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق زيادة الوصول إلى الأشخاص من ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأشارت «التضامن» إلي أن عملية التسجيل تتضمن كل البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة وتطبيق أداة التقييم الوظيفي لإثبات درجة الصعوبة الوظيفية التي يواجهها في ممارسة أنشطة الحياة اليومية، وتملأ الاستمارات من خلال موقع إلكتروني يتم الدخول إليه تأشيرة إلكترونية «كود خاص» لكل مدخل بيانات، وترفع الأوراق المطلوبة عليه.

وأوضحت أن الرقم السريع «15044» يستقبل أى تساؤلات أو استفسارات، وتقوم الجمعية باتباع الخطوات التالية:

- تمنح الجمعيات الأهلية الشريكة تأشيرة إلكترونية للدخول على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- تستقبل الجمعيات الأهلية طلبات الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، ومراجعة أوراقهم ومساعدتهم في ملء استمارة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة على المنظومة.

- تقديم «صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لأصغر من سن 16، 3 صور شخصية مقاس 4×6 بخلفية بيضاء وتقديم تقرير طبي يوضح تشخيص الحالة».

- تزويد كل جمعية شريكة في المبادرة بموظف أخصائي تأهيل لتطبيق أداة التقييم الوظيفي للحالات المتقدمة.

- تمنح الجمعيات المتخصصة في مجال الإعاقات المختلفة ترخيصا لإجراء التقييم الوظيفي لحالات الإعاقة المتخصصة فيها، بجانب ملء استمارة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة على المنظومة.

- تزويد الجمعيات بطبيب من المتطوعين لفحص الحالات المختلف الرأي عليها، أو الاتصال بالخط الساخن الذي سينظمه الهلال الأحمر ويزوده بأطباء للرد على الاستفسارات الطبية.

- التنسيق مع شركة e-finance لتحديد توقيت أسرع لإصدار البطاقات.

- تسليم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من الجمعية المقدم بها الطلب.

تقديم خدمات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة

وأضافت التضامن أن هناك تدخلات عديدة لتقديم خدمات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها في توفير الأجهزة التعويضية مثل اللاب توب الناطق والعصا البيضاء، والسماعات المعينة، والكراسي المتحركة؛ ودعم تكافؤ الفرص التعليمية بدفع مصاريف الطلاب الغير مقتدرين؛ الذي وصلت تكلفته إلى ما يزيد على 100 مليون جنيه.