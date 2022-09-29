«القوى العاملة» تطلق مبادرة المناخ مسؤوليتي في المنوفية

أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، تنفيذ مبادرة «المناخ مسؤوليتي»، التي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة. وذكرت المديرية، في بيان لها، أنّ المبادرة تنفّذ بمقر شركة اتكوفارما للصناعات الدوائية في المنطقة الصناعية بقويسنا على مدار يومين؛ ليأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات الدولة المصرية لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الـ17، خاصة الهدف رقم 13 المعني بالعمل المناخي، ورؤية مصر 2030.

وأوضح سعد عبدالحميد، مدير مديرية القوى العاملة في المنوفية، أنّ المبادرة تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على حماية ربوع الوطن من جميع المخاطر وإيمانا بالرسالة الإنسانية، التي تقوم بها إدارة السلامة والصحة المهنية في شتى المجالات وميادين العمل، واقتناعا بأنّ سلامة العامل المصري وتغير المناخ مسؤوليتنا جميعا.

وأضاف مدير المديرية، أنّ الندوة تناولت مجموعة من المحاضرات والأبحاث والعروض التقديمية المتخصصة بخصوص التعريف بالتغير المناخي وتأثيره الضار، ودور قطاع السلامة والصحة المهنية في الحد من مخاطر تغيرات المناخ، وكيفية الحفاظ على تأمين بيئه العمل، وحماية المناخ من الأضرار السلبية، بمشاركة بعض الشركات وهي: «العربي لصناعة الأجهزة الكهربائية، وسيجما للصناعات الدوائية، وبل كلر لدباغة الجلود، ومصر المنوفية للكرتون، ووطن باك للكرتون، وطنطا موتورز لصناعات الوحدات، وشركة إيجيت فودز للصناعات الغذائية الهوائية (المكيفات المركزية)».