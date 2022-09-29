استطلاع: 40% من الأشخاص يخافون الإنجاب بسبب تغيرات المناخ

توصلت دراسة استقصائية جديدة إلى أن المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ تؤثر على عدد من الاعتبارات الرئيسية، بما في ذلك قرار تجنب إنجاب الأطفال.

ووجد بحث جديد نشره موقع الملكة الخضراء الإنجليزي، عبر 31 دولة، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية ومصر وتركيا وهونغ كونغ والهند وتايلاند، أن التهديدات التي تلوح في الأفق من ارتفاع درجة حرارة المناخ تؤثر على قرارات الحياة الرئيسية، بما في ذلك ما إذا كنت تريد إنشاء أسر أم لا، وأجري البحث بواسطة GlobeScan.

المناخ قضية خطيرة للغاية

ووفقًا للنتائج، يقول 65% من الناس إن تغير المناخ هو قضية «خطيرة للغاية»، وهذا هو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء التتبع في عام 2002، كما ارتفع الرقم بشكل كبير منذ عام 2014، الذي شهد 45% فقط يقولون إن تغير المناخ كان تهديد خطير جدا.

وأصبحت المخاوف بشأن تغير المناخ الآن شخصية؛ إذ قال 37% إنها تؤثر عليهم بشكل كبير كأفراد، وهو رقم أعلى من 31% عام 2020، وقال 40% ممن شملهم الاستطلاع إن تغير المناخ هو سبب رئيسي لتجنب إنجاب الأطفال، وبالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، يقفز هذا الرقم إلى 44%.

وعلى وجه التحديد، أولئك الذين يقولون إنهم يتجنبون تكوين أسر، قالوا أيضًا إنهم تأثروا شخصيًا بتغير المناخ.

وتعد أهم 3 مخاوف تتعلق بالمناخ، الحرارة الشديدة، والزيادات في أسعار الغذاء، والجفاف.

وكانت بعض الدول الإسلامية مثل إندونيسيا، قال 18% من المواطنين بها إنهم سيتجنبون إنجاب الأطفال بسبب المناخ، لكن في مصر وتركيا والهند، كانت الأرقام أعلى.

في مصر 61%، وتركيا 54%، و52% في الهند، وتظهر النتائج أيضًا إجماعًا حول التأثير على أفقر سكان العالم.

وقال 85% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن الفقراء سيكونون أكثر تأثرا بتغير المناخ، وفي الولايات المتحدة ، كان هذا الرقم هو الأدنى، مع موافقة 74%.

مستقبل أقل إيجابية

وفي هذا السياق، قال كريس كولتر، الرئيس التنفيذي لشركة GlobeScan، في بيان له: «من الواضح أن هذه الآثار الشخصية لتغير المناخ، أثناء نموها، تساهم في إحساس الناس بأن المستقبل سيكون أقل إيجابية مما هو عليه الآن، وهم يخشون إنجاب أطفال في عالم يتأثر بالطقس القاسي وعواقبه».

المناخ يهدد التقاعد

ووجدت دراسة نشرتها شركة Fidelity Investments، في وقت سابق من هذا العام، أن 45% من جيل «الألفية، وZ»، يقولون إنهم لا يخططون للتقاعد؛ لأن قضايا مثل تغير المناخ تهدد مستقبلهم.

وقالت ريتا عساف، نائبة رئيس التقاعد في فيديليتي إنفستمنتس، في بيان: «بالنسبة لهذه المجموعة، يبدو التقاعد بعيدًا جدًا، ولديهم مخاوف أكثر إلحاحًا».