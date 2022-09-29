شرم الشيخ تستعد لمؤتمر قمة المناخ بـ30 مشروعا تنمويا.. مدينة خضراء وذكية

استعدادات مكثفة تشهدها مدينة شرم الشيخ، التي تتزين استعدادًا لقمة المناخ «كوب 27» المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، ويشارك فيها 30 ألف مدعو وأكثر من 130 رئيس دولة وحكومة حول العالم.

واستعرض محمد عبدالعال مراسل برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، الاستعدادات الجارية لتزيين وتجميل شرم الشيخ، بداية من تطوير منطقة السوق القديمة وساحة مسجد الصحابة، وتطوير شامل لمنطقة السوق التجارية بهدف المحافظة على التراث المصري.

توحيد واجهات المحلات وتوحيد الهوية البصرية

وأشار إلى أنه يجري إضاءة واجهات المحلات بشكل موحد وتوحيد الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، للحفاظ على صورتها الجميلة وأنها مدينة خضراء وذكية.

وأكد أن وسائل المواصلات في شرم الشيخ، كلها صديقة للبيئة، وسيجري إدارة الشوارع باستخدام الطاقة النظيفة وإدراج الأتوبيس الكهربائي، بداية من 15 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى استخدام التاكسي الذكي الذي سيكون مرتبطًا بغرفة علميات، لمتابعة كل ما يجري بشكل إلكتروني.

كما أشاد بعمليات التشجير التي شهدتها شرم الشيخ بالكامل، لافتًا لوجود 30 مشروع تنموي بالمدينة، مشيرًا إلى أن كل هذه المشاريع ستنتهي بحلول يوم 15 أكتوبر لتصبح شرم الشيخ مدينة خضراء وذكية ومؤمنة.