«التضامن» تنسق مع «الأوقاف» لتوعية ذوي الهمم بخدمة تسجيل الإعاقات الشديدة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر لعام 2017، وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قدرت بـ10.67 % من إجمالي تعداد السكان، ومنها 2.7% إعاقات شديدة وبالغة الشدة، وهي الفئة التي استهدفتها المرحلة الأولى للتسجيل وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لافتة إلى أنّه تم إصدار 877 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، إلى جانب ما تم تسجيله على منظومة وزارة الصحة؛ لإجراء الكشف الطبي المُميكن.

منح الجمعيات المتخصصة في مجال الإعاقات المختلفة ترخيصا لإجراء التقييم الوظيفي

ولفتت التضامن إلى أنّه تم العمل على التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة لتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة المتقدمين للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن بوزارة الصحة، والاكتفاء بتقديم تقرير طبي يكون قد تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من تاريخ مارس 2019 من إحدى المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الخاصة التابعة لوزارة الصحة، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو المستشفيات وزارة الداخلية ؛ وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماعها، مع عدد من الجمعيات العانلة بمجال الإعاقة بديوان عام الوزارة، حيث ناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التي تواجه عمليات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة للتسجيل على منظومة الخدمات المتكاملة.

وأكدت التضامن أنّ الدولة تعمل من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية على تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها.

العمل 6 أيام بمكاتب التأهيل لمدة 6 ساعات يوميا

وأوضحت أنّ الوزارة تستهدف بذلك الوصول إلى حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة في كل أنحاء الجمهورية، متمنية أن يصل عدد المسجلين 2.7 مليون بحلول شهر مارس 2023.

واستعرضت التضامن خطة زيادة معدلات التنفيذ لاستخراج وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 26 مركز تأهيل للوزارة، و17 مركزا لدى الجمعية الشرعية، إضافة إلى 22 مركزا جديدًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ ليصبح إجمالي العدد 65 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية.

وأكدت أنه تقرر العمل 6 أيام بمكاتب التأهيل لمدة 6 ساعات يومياً، مع إمكانية استمرار العمل بعد مواعيد العمل الرسمية وفقا لأعداد الحالات المتقدمة للتقييم الوظيفي مع صرف حوافز للعاملين، ومن المتوقع أن يصل عدد مدخلي البيانات 1146 موظف للتسجيل بمعدل 5 حالات في الساعة.

وأكدت أنه تم بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري ليشترك أطباءها في تيسير عمل المنظومة، وكذلك الرائدات الاجتماعيات بعد أن تم تدريبهم على كيفية استيفاء بيانات الحالات المتقدمة للتسجيل على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.