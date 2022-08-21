«بصيرة» وجامعة عين شمس ينظمان تدريبات حول طرق دمج الطلاب ذوي الإعاقة 

نظمت مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية وجامعة عين شمس من خلال مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، دورة تدريبية موسعة تحت عنوان «الإعاقة البصرية لا تؤثر على التحصيل العلمي» استهدفت إطلاع السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة والموظفين والطلاب بأحدث طرق دعم ودمج الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في العملية التعليمية في الجامعة من منطلق كون الدمج التعليمي حق أصيل للطلاب من ذوي الإعاقة يضمنه الدستور ويقره القانون.

بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة بصيرة

وأكدت الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة بجامعة عين شمس، أن الدورة التدريبية يتم تنظيمها تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة بصيرة، في إطار استراتيجية عمل جامعة عين شمس بقيادة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الهادفة إلى تنفيذ رؤية السيد رئيس الجمهورية في نيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الطلاب منهم، كامل حقوقهم التعليمية وتقديم كل الدعم من أجل حصولهم على هذه الحقوق لكي يصبحوا أفرادا مستقلين تماما وفاعلين ومنتجين في المجتمع الجامعى وإعدادهم وبناء قدراتهم ليصبحوا كوادر مؤهلة ومحترفة ومتميزة.

من جانبها أكدت السيدة دعاء مبروك عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، أن تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس والفرق المعاونة والموظفين والإداريين والطلاب بالجامعة تم جزء كبير منه من خلال أسلوب معايشة المتدربين للمواقف الحياتية اليومية التى يواجهها الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، حيث قضى المتدربون ساعات التدريب وهم مرتدين عصابات على الأعين وعايشوا المواقف الحياتية التي يمر بها طالب كفيف داخل الفصل الدراسي وبين جنبات أسوار مدرسته ولمسوا احتياجات هذه الشريحة بشكل واقعي.

مهارات التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة البصرية

وتابعت «مبروك» أن الدورة التدريبية شملت أيضا التعريف بأنواع الإعاقات البصرية المختلفة وتأثيرها على الطالب وعلى الأسرة وآليات الحد من هذه الآثار، وكيف يمكن تقديم المادة العلمية للطلاب من ذوي الإعاقات البصرية بالوسائل التعليمية المناسبة بما يضمن وصول المنهج كامل لهؤلاء الطلاب، وما هي الوسائل المختلفة التي تمكن عضو هيئة التدريس أثناء إعطاءه محاضراته التعليمية من توصيل وشرح المواد للطلاب ذوي الإعاقات البصرية بجانب زملائهم الطلاب من غير ذوي الإعاقات البصرية بما يضمن تحصيل الجميع بالشكل الأفضل، حيث أن الإعاقة البصرية لا تؤثر على التعليم.

وأضافت «مبروك» أن التدريب شمل أيضا التدريب على مهارات التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، وكيفية تهيئه البيئة المحيطة لكي تكون مناسبة لاستقبالهم داخل الحرم الجامعي وتقييم احتياجات هذه الشريحة وكيفيه التعامل معها والإرشادات الخاصة باستخدام التكنولوجيا والأدوات والمعينات البصرية لتفعيل دمجهم داخل منظومة الجامعة التعليمية.

يذكر أن جامعة عين شمس ومؤسسة بصيرة قد وقعا بروتوكول تعاون استهدف تمكين الطلاب والعاملين بالجامعة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية حتى يتمكنوا من إدراك قدراتهم ليكونوا أشخاصا مستقلين ومنتجين يعيشون في مجتمع مرحب بهم ومتقبل لهم والسعي لتطبيق أحدث الأساليب المتبعة عالميا من أجل تحسين حياتهم.