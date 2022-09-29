مي عز الدين: مسابقة على فستان عمر وسلمى لتشجيع التبرع لمؤسسة مجدي يعقوب

في لفتة إنسانية، أعلنت الفنانة مي عز الدين عن مسابقة جديدة، من أجل التبرع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يوافق اليوم 29 سبتمبر، وتستمر لمدة 3 أيام، ويتم سحب الأسماء بشكل عشوائي، مشيرة إلى أن الفائزة بتلك المسابقة سوف تحصل على فستانها في فيلم عمر وسلمى.

وكتبت مي عز الدين منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «مسابقة للبنات.. من النهاردة لمدة 3 أيام، أي بنت هتبعت رسالة لرقم 9698 مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، تاخد سكرين شوت تعملي بيها تاج، إنها بعتت الرسالة واستلمت رسالة رد من المؤسسة، هتبقى دخلت في سحب عشوائي، على الفستان ده من فيلم عمر وسلمى».

سحب عشوائي على فستان عمر وسلمى

وأضافت مي عز الدين: «تالت يوم أنا هختار عشوائيًا واحدة من اللي البنات اللي عملت كده، وعملت لي تاج، الفائزة هقابلها وأديلها الفستان ذكرى مني، ونتصور مع بعض بإذن الله».

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

قدمت الفنانة مي عز الدين «جزيرة غمام»، أمام «خلدون» الذي جسد دوره الفنان طارق لطفي و«العايقة الغجرية» مي عز الدين ويحاولان السيطرة على أهل الجزيرة ظنًا منهم أنها تحوي كنزا وسرا كبيرا لا يعلمه أحد ويحاولان بسط نفوذهما لتنفيذ مخططهم، حتى تصدى أهل الجزيرة لهما بقيادة عرفات والعجمي ومحارب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي .