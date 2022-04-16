مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 15 والقنوات الناقلة، هو السؤال الذي يبحث عنه العديد من المتابعين للعمل الفني الذي يُعرض خلال الموسم الرمضاني 2022، وبطولة مي عز الدين والفنان طارق لطفي ورياض الخولي وفتحي عبدالوهاب وعبدالعزيز مخيون.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 15

وإجابة على ما يبحث عنه المشاهدون، بشأن مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 15 والقنوات الناقلة له، سيكون اليوم السبت على قناة الحياة، في تمام الساعة 10:30 مساءً، وحلقة الإعادة ستكون في تمام الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

وبعد الإجابة على مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 15 والقنوات الناقلة له، تقدم «الوطن» في هذا التقرير ملخصًا لأحداث الحلقة السابقة من المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان طارق لطفي والفنانة مي عز الدين، إذ بدأت الحلقة السابقة بمشهد ابن كبير الصيادين وهو مكتوف الأيدي والأرجل، لتعلم الخالة مليحة أنَّه أحد شهود العيان على قتل سندس في الجزيرة.

ولكن بعدها تمكّن ابن كبير الصيادين من الفرار من منزل الخالة مليحة قبل أن تعرف منه أي معلومة.

كما طلبت «العايقة» من «الشيخ عرفات» أن يتركها ولا يتحدث معها مرة ثانية، ولكن أخبرها خلدون أنَّه يريد منها أن تجعل «عرفات» يقع في غرامها ليتغير حاله ويخطئ ويتحول لفرد عادي مثل أهل الجزيرة، وحتى يستطيع خلدون أن يكون ملك الجزيرة.