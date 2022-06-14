هاجر الشرنوبي عن التعاون مع مي عز الدين: «التمثيل معاها متعة»

أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن حبها الشديد للفنانة مي عز الدين، ورغبتها في التعاون معها مجددًا خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وحرصت هاجر الشرنوبي على فتح الأسئلة للجمهور عبر خاصية «الاستوري» فقام أحد المتابعين بسؤالها عن إمكانية تعاونها مجددًا مع الفنانة مي عز الدين، حيث قال: «لو جالك دور مع مي عز الدين تاني هتعمليه ولا ممكن تترددي عشان إنك تغيري شوية».

هاجر الشرنوبي تعبر عن حبها لمي عز الدين

لتجيب هاجر الشرنوبي قائلة: «مين اللي يتردد وأغير شوية إيه بس، دول هما مسلسلين بس، يارب اشتغل مع ميكا على طول، دا التمثيل معاها متعة وكواليسها كلها طاقة وروح وحب وأنا بحبها أوي».

أعمال تجمع هاجر الشرنوزبي بمي عز الدين

الجدير بالذكر أن «الشرنوبي» شاركت مؤخرًا في مسلسل «جزيرة غمام» مع الفنانة مي عز الدين، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، كما شارك في بطولة المسلسل كل من: طارق لطفي، أحمد أمين، فتحي عبدالوهاب، محمد جمعة، رياض الخولي، وفاء عامر، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

كما شاركت هاجر الشرنوبي برفقة مي عز الدين في مسلسل «رسايل» الذي عرض في السباق الرمضاني عام 2018، وهو من بطولة: مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

آخر أعمال هاجر الشرنوبي

وكان آخر أعمال هاجر الشرنوبي مسلسل «العائدون» إذ جسدت دور زوجة الفنان محمود عبد المغني ضمن أحداث العمل، والمسلسل بطولة أمير كرارة، محمود عبد المغني، أحمد الأحمد، أمينة خليل، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.