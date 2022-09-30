إقبال على أسواق الجملة بسوهاج لشراء محتويات اللانش بوكس قبل بداية الدراسة

يستعد أولياء الأمور في سوهاج لانطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز مستلزمات أبنائهم المدرسية والتغذية اللازمة والتي يصطحبها الطلبة أثناء التوجه لمدارسهم من خلال حافظة الطعام «اللانش بوكس»، وهو ما تشهد معه أسواق الجملة في المحافظة إقبالا كبيرا لشراء الأطعمة المختلفة من أجبان وحلوى وألبان وعصائر وغيرها بأسعار الجملة توفيرا للنفقات.

وتضم محافظة سوهاج عدة أسواق جملة، أشهرها القيسارية وميدان الشهيد والمخبز الآلى، فضلا عن التجمعات الاستهلاكية وسلاسل السوبر ماركت الكبرى، حيث تقدم عدد من هذه المحال عروضا على المنتجات استعدادا للعام الدراسي الجديد.

أسواق الجملة في سوهاج

وتقع أرخص أماكن شراء مكونات «اللانش بوكس» في سوهاج بمنطقة القيسارية وفي ميدان الشهيد عبد المنعم رياض.

وأوضح محمد علام، تاجر جملة مواد غذائية بميدان الشهيد عبد المنعم رياض، لـ«الوطن»، أن كثير من أولياء الأمور يلجؤون لشراء المواد الغذائية للساندوتشات بالجملة، «الأم بتشتري حشو ساندوتشات الأولاد بالشهر أو الأسبوع، وده بيوفر معاهم كتير، يعني بدل علبة الجبنة بيشتروا كروتونة وفيها توفير جملة عن القطاعي 40 جنيه، وأكثر حاجة بتوفر معاهم جملة لفة اللانشون اللي بتبدأ من 50 جنيه في الجملة، بينما فرق سعر كيلو الجبنة الرومي في الجملة عن القطاعي 25 جنيه».

كما كشف «علام» أن علبة البسكويت توفر في الجملة ما يصل لـ10 جنيهات، وكذلك كرتونة العصير التي تحتوي على 24 عبوة توفر 15 جنيها.

أسباب شراء المنتجات جملة

«منى علي»، ولية أمر ثلاثة أطفال، تقول إنها تحصل على متطلبات الساندوتشات لأطفالها بالجملة لتوفير المال، فضلا عن توفير وقت الشراء يوميا، فلا تحتاج سوى يوم واحد شهريا للتسوق، وهو ما يمنح الأطفال اختيارات متعددة لتناول الطعام، «لما الأولاد بيلاقوا اختيارات كتير متاحة في البيت بيتشجعوا على الأكل، بدل ما اشتري كل يوم صنف واحد».

بينما أضافت «وفاء زايد»، أن طفليها يقضيان أكثر من 10 ساعات ما بين المدرسة والدروس، فيحصل كلا منهما على وجبتين خارج المنزل، وبالتالي يجب التنويع لهما في الوجبات، والشراء بالجملة يوفر عليها كثيرا من المال ويقدم أصنافا مختلفة لأطفالها.

بينما قالت «علا عمران»، ربة منزل، إنه فضلا عن التوفير المادي عند الشراء بالجملة، فإنها تستطيع التحكم فيما يتناوله أطفالها من الحلوى المصنعة عن طريق تنويع مصادر الطعام لهم.